CAN 2017 : La RD Congo perd Chancel Mbemba face au Ghana Agences- «Cerise sur le gâteau, on a perdu Chancel Mbemba qui a quelque chose au niveau du genou», s'est désolé jeudi Florent Ibenge, sélectionneur de la RD Congo, qui ne sait pas s'il pourra compter sur son défenseur central face au Ghana dimanche en quart de finale de la CAN. «Il l'a ressenti assez tôt dans le match (contre le Togo), il a continué mais là si cela continue comme ça, on ne pourra pas l'utiliser contre les Ghanéens», a développé le coach.



«On a pu récupérer Fabrice Nsakala mais vous savez quand vous êtes arrêtés comme ça, il faut reprendre un petit peu les entraînements pour revenir au niveau», a encore déclaré Ibenge. En revanche, Ikoko, Zakuani et Maghoma se sont entraînés normalement ce jeudi.

