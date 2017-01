CAN 2017 : Jordan et André Ayew éliminent la RD Congo Le Ghana est encore une fois en demi finale de la CAN. Cette fois, les Black Stars ont écarté la République Démocratique du Congo. Mais ce n'était pas du tout facile. A l'issue d'une première période où tout pouvait arriver, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires avec les filets inviolés. A la reprise, il a fallu attentdre la 53è minute pour que Jordan Ayew trouve la faille d'un tir enveloppé.



La RD Congo plie mais ne rompt pas. A peine cinq minutes après, Mponko dégaine des 25 mètres et son tir fait mouch. Mais l'arrière garde des Congolais joue encore une fois de naîveté. Sur une action visiblement peu dangereuse, le Ghana obtient un pénalty qu'Andre Ayew transforme sans trembler, envoyant les Black Stars dans le carré d'as pour la sixième fois consécutives.

