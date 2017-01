CAN 2017 - J03 - Sénégal - Algérie - Cissé : "Avec la meilleure équipe possible" Qualifié et assuré de terminer en tête du Groupe B, le Sénégal affrontera l'Algérie lors du dernier match du premier tour de la CAN 2017. Le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, a confié qu'il compte aligner l'équipe type face aux "Fennecs" rapporte le site senego : "Ce sera une rencontre très palpitante et tous les joueurs ont envie de la disputer. Mais aussi, c’est une belle affiche attendue par tout le continent. Quoi qu’il en soit, nous allons mettre la meilleure équipe possible".



Tweet Ajouter un Commentaire