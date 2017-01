CAN 2017 - J01 : Le Cameroun et le Burkina Faso dos à dos Le Cameroun et le Burkina Faso se sont quittés sur le score d'un but partout, samedi soir, dans le cadre de la première journée du premier tour de la coupe d'Afrique des nations. Après un début de match dominé par les Burkinabés, les Camerounais ont pris le contrôle du jeu et sont parvenus à ouvrir le score sur un coup franc de Moukandjo à la 35ème minute.



Après la pause, le Cameroun a tenté de faire le break tandis que le Burkina Faso cherchait à revenir au score et c'est ce dernier qui a atteint son objectif grâce à un but inscrit par Dayo (75') à un quart d'heure de la fin. Ce résultat laisse les quatre équipes du Groupe A à égalité.

Gnet

