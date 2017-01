CAN 2017 - Henry Kasperczak : "Empêcher le Burkina Faso de développer son jeu" Le sélectionneur des "Aigles de Carthage", Henry Kasperczak, a déclaré à Mosaique FM que son équipe a besoin d'empêcher le Burkina Faso de développer son jeu : "Il faut que l'équipe joue son jeu et que les joueurs se fassent plaisir. Après, tant mieux pour nous s'il y aura la réussite. La clé du match ? Empêcher l'adversaire de développer son jeu car ils ont des joueurs très rapides et très techniques qui combinent bien. Il est vrai qu'il a des points faibles que nous connaissons mais ce qui est sûr c'est que les deux équipes se donneront à fond pour gagner et que la rencontre sera bien engagée sur le plan physique".

