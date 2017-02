CAN 2017 - Hector Cuper : "Je suis désolé pour les joueurs" Le sélectionneur de l'Egypte, Hector Cuper, est revenu sur la défaite concédée hier lors de la finale de la coupe d'Afrique des nations. Selon l'Equipe , c'est la sixième finale perdue par l'Argentin après trois de Coupe d'Europe, en 1999 (C2), 2000 et 2001 (C1), une de Coupe du Roi (1998) et une de Coupe de Grèce (2010)) : "Je veux d'abord féliciter le Cameroun. Je ne suis pas triste parce que j'ai encore perdu une finale. Je suis désolé pour les joueurs. Je regrette seulement que nous n'ayons pas pu donner cette joie au peuple égyptien. Bon, je perds encore une finale... Je ne vais pas dire que je suis habitué, mais bon...".

Tweet Ajouter un Commentaire