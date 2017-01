CAN 2017 - J03 : L'Egypte s'offre le Ghana et le leadership ! Le Mali et l'Ouganda éliminés L'Egypte a assuré sa qualification aux quarts de finale de la CAN 2017 grâce à sa victoire, mercredi soir, face au Ghana 1 à 0. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Salah à la 11ème minute de jeu. Ce succès offre également aux coéquipiers de Hadhary, auteur d'une grande performance, de finir en tête du Groupe D devant leurs adversaires du jour.



Dans l'autre match de la soirée, le Mali et l'Ouganda, qui sont éliminés de la compétition, se sont quittés sur le score d'un but partout.



En quart de finale, l'Egypte sera opposée au Maroc tandis que le Ghana affrontera la République Démocratique du Congo.

Gnet

