CAN 2017-Gr D : Egypte-Ghana sera confié à Youssef Srairi L'arbitre Youssef Srairi dirigera son deuxième match lors de cette CAN 2017. Il a été désigné par la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football pour diriger le choc de la troisième journée du groupe D qui opposera l'Egypte au Ghana ce mercredi. De son côté, Anouar Hmila sera l'assistant de Bouchaâb Lemghairfi qui sera l'arbitre principal du match entre le Mali et l'Ouganda.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire