CAN 2017-Gr B : Kalidou Koulibaly répond à Callisto Pasuwa Afrikfoot- Afrikfoot- Avant de défier le Sénégal ce jeudi à 19h GMT (20h à Paris), le sélectionneur du Zimbabwe, Callisto Pasuwa, a surpris en conférence de presse en affirmant que les Warriors sont les favoris de ce groupe B de la CAN 2017 ! Une sortie que n’a pas souhaité commenter outre mesure le défenseur central des Lions, Kalidou Koulibaly.



"Si le Zimbabwe se considère comme favori, c’est leur problème", a rétorqué le Napolitain en conférence de presse. "Nous savons qui nous sommes, et ne sommes pas perturbés par ce que l’adversaire pense de lui-même. L’esprit des joueurs est positif et je crois que tout devrait bien se passer contre le Zimbabwe." En cas de victoire, le Sénégal validera son billet pour les quarts de finale.



