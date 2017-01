CAN 2017 - Gr B - J03 : Formations rentrantes de la Tunisie et du Zimbabwe La Tunisie affronte le Zimbabwe, ce soir à partir de 20h00, dans le cadre de la troisième et dernière journée du premier tour de la coupe d'Afrique des nations. A cette occasion, le sélectionneur national, Henry Kasperczak, a décidé d'aligner Taha Yassine Khenissi en pointe à la place d'Ahmed Akaichi. En raison du forfait d'Aymen Mathlouthi, c'est Rami Jeridi qui gardera la cage. Rappelons qu'un nul suffira aux "Aigles de Carthage" pour se qualifier aux quarts de finale.



Formation rentrante : Rami Jeridi, Hamdi Nagguez, Ali Maâloul, Syam Ben Youssef, Aymen Abdennour, Mohamed Amine Ben Amor, Ferjani Sassi, Naim Sliti, Wahbi Khazri, Youssef Msakni, Taha Yassine Khenissi.



Formation rentrante du Zimbabwe : Mkuruva, Zvirekwi, Nhamoinesu, Muroiwa, Bhasera, Katsande, Nakamba, Phiri, Billiat, Musona, Mushekwi.





