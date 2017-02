CAN 2017 : Ghana - Cameroun : Asamoah Gyan incertain Afrik - Blessé à l’aine le 25 janvier face à l’Egypte (0-1) et ménagé dimanche en quart de finale face à la RDC (2-1), Asamoah Gyan demeure incertain pour la demi-finale de la CAN 2017 qui opposera jeudi le Ghana au Cameroun. "Nos médecins ont travaillé avec lui et il se remet petit à petit. Nous ne pouvons pas confirmer pour le moment s’il sera prêt à jouer ou non, mais il a pu trottiner et faire quelques exercices avec le ballon (mardi). Nous devrons juste attendre et voir ce qu’il va se passer", a fait savoir le sélectionneur adjoint des Black Stars, Maxwell Konadu, mercredi en conférence de presse.





