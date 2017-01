CAN 2017-Ghana : Asamoah Gyan pourrait finalement jouer contre la RDC Agences- Agences- Le capitaine et attaquant ghanéen Asamoah Gyan, sorti blessé à une cuisse mercredi lors du match du premier tour de la Coupe d'Afrique des nations contre l'Egypte et qui craignait de devoir quitter la compétition, devrait finalement être en mesure de tenir sa place, a assuré vendredi la Fédération ghanéenne.



«Les examens pratiqués à Libreville ont montré que la blessure n'était pas si grave que redouté initialement», a fait savoir la Fédération. Le médecin des Black Stars a précisé qu'il s'agissait d'une simple contusion musculaire. Le Ghana affronte la République démocratique du Congo dimanche (17h00) à Oyem.

