CAN 2017 : Ghana-André Ayew : "le Cameroun mérite sa victoire" Afrikfoot- Afrikfoot- Surpris par le Cameroun 2-0 jeudi en demi-finale de la CAN 2017, le Ghana a échoué dans son objectif de retrouver la finale. A l’issue de cette désillusion, le vice-capitaine des Black Stars, André Ayew, a dressé un constat lucide. "Sur le papier, le Cameroun n’est pas supérieur au Ghana mais ce soir ils ont mérité leur victoire tout simplement. Il faut savoir dire la vérité, on perd sur un mauvais match", a reconnu l’ancien Marseillais au micro de beIN Sports. "On était très fatigués, on a fait trop de voyages. On va rentrer, corriger nos erreurs sur et en dehors du terrain et nous préparer pour la prochaine CAN." Présents dans le dernier carré lors des 6 dernières éditions, les quadruples champions d’Afrique sont toujours en quête d’une nouvelle couronne depuis 1982.

