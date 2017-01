CAN 2017-Gabon : Tournoi terminé pour Merlin Tandjigora Afrikfoot- Afrikfoot- Les Panthères ont la poisse. Pays-hôte de la CAN 2017, le Gabon jouera sa qualification en quart de finale ce dimanche à 19h GMT face au Cameroun. Dans leur mission, José Antonio Camacho et sa bande sont privés de trois éléments. Outre Mario Lemina, dont le forfait jusqu’à la fin de la compétition était déjà connu, la Fédération gabonaise ajoute que le latéral gauche Johann Obiang et le milieu de terrain Merlin Tandjigora sont blessés et ne joueront plus de la CAN eux non plus. "Obiang et Lemina sont déjà rentrés dans leurs clubs", a précisé Camacho devant la presse. Autrement dit, même si le Gabon sort des poules, il devra faire sans trois de ses titulaires habituels.



