CAN 2017 : Formations rentrantes du Ghana et du Cameroun Les deux ogres du football africain vont s'affronter ce jeudi soir à partir de 20h pour décrocher le deuxième billet qualification en finale de la CAN 2017 et avoir le droit de disputer le trophée face à l'Egypte. A cette occasion, les coachs du Ghana et du Cameroun vont aligner les formations suivantes.



Ghana : Brimah, Afful, Boye, Amartey, Acheampong, Wakaso, Partey, Acquah, Atsu, J. Ayew, A. Ayew.



Cameroun : Ondoa, Collins, Teikeu, Ngadeu, Oyongo, Siani, Djoum, Bassogog, Zoua, Moukandjo, Tambe.

