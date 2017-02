CAN 2017 : Formations rentrantes du Ghana et du Burkina Faso Les deux malheureux demi finalistes de la CAN 2017 s'affronteront ce soir à partir de 20h pour se disputer la troisième place du tournoi. Voici les formations rentrantes des deux sélections.



Burkina Faso : Koffi – Yago, Dayo, B. Koné, Y. Coulibaly – B. Touré, Kaboré (c) - B. Traoré, A. Traoré, Nakoulma - Bancé



Ghana : Ofori - Afful, Amartey, Mensah, Yiadom – Badu (c), Partey, E. Ofori – Tekpetey, J. Ayew, Tetteh

