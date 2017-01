CAN 2017 : Formation probable de la Tunisie face au Burkina Faso La sélection tunisienne de football jouera samedi à partir de 17h le quart de finale de la CAN 2017 face au Burkina Faso dans un remake du match e 1998. A l'époque, les Burkinabés s'étaient imposés aux tirs au but après un match nul (1/1). Pour le rendez-vous au Gabon, le coach Henri Kasperczak devrait aligner la formation suivante.



Aymen Mathlouthi, Hamdi Naguez, Aymen Abdennour, Syam Ben Youssef, Ali Maâloul, Mohammed amine Ben Amor, Ferjani Sassi, Youssef Msakni, Naim Sliti, Taha Yassine Khenissi.

