CAN 2017-Egypte : Hector Cuper perd Kouka et prépare Elneny Le sélectionneur de l'Egypte, Hector Cuper doit composer avec une autre absence de taille. Après avoir perdu Kahraba à cause d'un troisième avertissement, le technicien devra se passer des services de Kouka qui n'a pas pu récupérer de sa blessure et n'a pas terminé la séance d'entrainement du samedi. A sa place, le staff technique pourrait aligner Ahmed Elneny ou Mohammed Abdelchafi, a rapporté la chaine CBC .



