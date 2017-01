CAN 2017-Egypte : Elneny sera absent de la demi-finale Agences- Agences- Touché au mollet, le milieu égyptien Mohamed Elneny, 24 ans, n'avait pas pris part à la victoire des Pharaons face au Maroc en quart de finale, dimanche (1-0). Il ne sera pas non plus disponible pour la demi-finale face au Burkina Faso mercredi (20h00), a annoncé son coach Hector Cuper. Le milieu d'Arsenal est espéré pour la finale ou le match pour la troisième place, selon le résultat de mercredi.

