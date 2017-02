CAN 2017 : Duarte tacle l'arbitre, Cuper : "Ils étaient meilleurs que nous" L'Equipe - Le sélectionneur du Burkina Faso s'est insurgé contre l'arbitrage après la défaite de ses joueurs face à l'Égypte (1-1, 3-4 t.a.b.), en demi-finale de la CAN : "Je veux féliciter quelqu'un qui nous a empêché de gagner sur le terrain. Je ne commente pas l'arbitrage mais je suis obligé de le dire. Tout le monde l'a vu en 1ère mi-temps: un contre un, mon attaquant va dans la surface et le défenseur coupe la balle avec la main.



L'arbitre siffle la faute après 30 secondes et l'assistance de l'auxiliaire. Il ne donne pas de carton, ce n'est pas normal. Sur le match, pas à la séance de tirs au but car l'Egypte a bien gagné avec un gardien qui a une énorme expérience, si quelqu'un doit gagner c'est le Burkina Faso. On n'a pas marqué plus (que notre adversaire), on ne peut pas culpabiliser l'Egypte, c'est nous. Mais de toute façon, quelqu'un ne nous a pas laissé gagner le match".



Hector Cuper (sélectionneur de l'Égypte, qualifiée en finale de la CAN) : "Dès le debut de ce match on savait que cela n'allait pas être facile parce que le Burkina Faso est une équipe très rapide. Ils ont été meilleurs que nous et ont eu plusieurs occasions qu'ils n'ont pas su concrétiser. On a éprouvé beaucoup de fatigue. Notre souhait était d'arriver aux tirs au but parce tout peut se passer.



Nous sommes très contents d'être en finale. Pour l'instant, on va faire en sorte de récupérer et chercher à savoir qui sera notre adversaire pour adopter notre stratégie en fonction de son identité. J'ai bon espoir que cette 13e finale va nous porter chance, même si à vrai dire je ne suis pas très chanceux en finale. C'est déjà une finale très spéciale pour moi. Notre objectif sera gagner. J'espère qu'on aura l'occasion de célébrer (la victoire) avec l'ensemble du pays".