CAN 2017-Burkina Faso : Tournoi terminé pour Pitroipa et Zongo AFP- AFP- «Jonathan Zongo, victime d'une rupture des ligaments croisés, et Pitroipa, victime d'une déchirure musculaire, ne pourront malheureusement pas poursuivre la compétition. Leur CAN est finie», a déclaré jeudi le colonel Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabè (FBF). «Zongo sera évacué aujourd'hui (jeudi) à Barcelone en Espagne pour les soins. Quant à Pitroipa, nous allons faire des examens complémentaires ce matin à Libreville avant son évacuation si nécessaire», a ajouté le dirigeant.



Jonathan Zongo, attaquant d'Almeria, est indisponible pour «au moins sept mois», quant à Pitroipa, qui joue à Al-Nasr aux Emirats arabes unis, «il ne pourra pas rejouer avant trois semaines», a poursuivi le président de la FBF, rapportant des propos du médecin de l'équipe burkinabè. Les deux joueurs ont quitté le terrain pendant le match contre le Gabon (1-1), comptant pour la deuxième journée du groupe A, mercredi à Libreville.

