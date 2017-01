CAN 2017-André Ayew : "Le Cameroun possède un effectif fantastique" AFP- AFP- L'attaquant Jordan Ayew a participé à la qualification du Ghana pour les demies de la CAN en inscrivant l'un des deux buts face à la RD Congo (2-1), ce dimanche à Oyem. Le buteur a déclaré :"Le plus important c'est l'équipe. On a gagné, il faut féliciter les gars. Ils ont fait de bonnes choses, défensivement surtout. J'étais devant, j'ai eu une occasion et j'ai essayé d'être le plus efficace possible. Aujourd'hui cela m'a réussi. (Sur le fait que son frère André a aussi marqué) On remercie le bon Dieu pour ça, mais le plus important c'est pour l'équipe et le pays. On va tout faire pour (se qualifier). Si le (Cameroun) est arrivé là, c'est que l'équipe a de la qualité. Ils ont des joueurs pas trop connus mais ils ont un collectif fantastique et ça va être un match très compliqué.»

