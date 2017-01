CAN 2017-Algérie : Madjid Bouguerra dément avoir remplacé Leekens Afrikfoot- Afrikfoot- Dans la foulée de la défaite contre la Tunisie (1-2) jeudi dans le groupe B de la CAN 2017, quasiment synonyme d’élimination, des rumeurs ont circulé en Algérie. Le sélectionneur des Fennecs, Georges Leekens, aurait été discrètement évincé afin de confier les rênes de l’équipe à Madjid Bougherra, actuellement membre du staff de la sélection. Une rumeur formellement démentie par l’ancien capitaine des Verts. "Non pas du tout ! C’est une mauvaise information. Le coach Leekens est toujours là et je n’ai en aucun cas pris les commandes de l’équipe, et je ne les prendrai pas", a assuré l’ancien défenseur à la télévision algérienne.



De son côté, le technicien Belge a déclaré avant la rencontre face au Sénégal : "Il y a une chance pour se qualifier, ça ne dépend pas seulement de nous. Ça dépend des autres aussi.» Il a poursuivi : «Mais le plus important quand tu es un professionnel, quand il y a une chance, tu dois prendre cette chance», a-t-il ajouté, avant le match décisif contre le Sénégal, lundi (20h00) à Franceville



