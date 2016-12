CAN 2017-Algérie : Georges Leekens dévoilera sa liste lundi Alors qu’il a jusqu’au 4 janvier, le sélectionneur de l’Algérie, Georges Leekens, dévoilera sa liste de 23 joueurs retenus pour la CAN 2017 (14 janvier-5 février) le lundi 2 janvier lors d’une conférence de presse, indique l’ APS . Le début du regroupement des Fennecs débutera le même jour et les Verts s’envoleront pour le Gabon le 12 janvier après avoir notamment pris part à un match amical contre la Mauritanie le 7 janvier à Blida. La semaine dernière, Leekens a dévoilé une pré-sélection de 32 joueurs pour la compétition.



Tweet Ajouter un Commentaire