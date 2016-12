CAN 2017 - Algérie : Georges Leekens dévoile une liste de 31 joueurs APS - L'entraîneur de la sélection algérienne de football, Georges Leekens, a dévoilé jeudi une liste de 31 joueurs présélectionnés en prévision de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2017 au Gabon, comportant quatre nouveautés ainsi que le retour de quatre autres.



Les défenseurs Ayoub Azzi (MC Alger), Mohamed Benyahia (USM Alger), Mokhtar Belkhiter (Club africain de Tunis) et l'attaquant Idriss Saadi (Courtrai, Belgique), font leur apparition pour la première fois dans cette préliste pour la CAN.



Pour leur part, Djamel Mesbah (Crotone, Italie), Rabie Meftah (USM Alger), Ramy Bensebaïni (Rennes, France) et Ishak Belfodil (Standard Liège, Belgique) reviennent dans les plans du staff technique des Verts.



Le patron technique du ''Club Algérie'' a réitéré sa confiance au même groupe qui a disputé les deux premiers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde, excepté Mehdi Tahrat (Angers, France) et Sofiane Hanni (Anderlecht, Belgique) qui ne figurent pas parmi les préconvoqués pour le rendez-vous du Gabon (14 janvier - 5 février 2017).



Cette liste sera réduite à 23 joueurs qui débuteront le 2 janvier prochain un stage à Sidi Moussa (Alger) avant de se rendre au Gabon le 12 du même mois.



Lors de la CAN, l'Algérie évoluera dans le groupe B en compagnie du Zimbabwe, de la Tunisie et du Sénégal.



Liste des joueurs :



Gardiens de but : Malik Asselah (JS Kabylie), Rais M'Bolhi (Antalyaspor, Turquie), Chemseddine Rahmani (MO Béjaïa)



Défenseurs : Azzi Ayoub (MC Alger), Belkaroui Hichem (ES Tunis, Tunisie), Bensebaïni Ramy (Rennes, France), Mohamed Benyahia (USM Alger), Bentaïba Cadamuro (Servette Genève, Suisse), Ferhani Houari (JS Kabylie), Fawzi Ghoulam (Naples, Italie), Aïssa Mandi (Betis Séville, Espagne), Carl Medjani (Leganes, Espagne), Rabie Meftah (USM Alger), Djamel Mesbah (Crotone, Italie).



Milieux : Mehdi Abeïd (Dijon, France), Benaceur Smaïl (Arsenal, Angleterre), Nabil Bentaleb (Schalke 04, Allemagne), Yacine Brahimi (FC Porto, Portugal), Sofiane Feghouli (West Ham, Angleterre), Rachid Ghezzal (Lyon, France), Adlene Guedioura (Watford, Angleterre), Riyad Mahrez (Leicester City, Angleterre), Adam Ounas (Bordeaux, France), Saphir Taïder (Bologne, Italie).



Attaquants : Ishak Belfodil (Standard Liège, Belgique), Yassine Benzia (Lille, France), Baghdad Bounedjah (Al Sadd, Qatar), Idriss Saadi (Courtrai, Belgique), Islam Slimani (Leicester City, Angleterre), Hilal Larbi Soudani (Dinamo Zagreb, Croatie).