CAN 2017 : Al Hadhary écoeure le Burkina Faso ! L'Egypte en finale L'Egypte s'est qualifiée pour la finale de la coupe d'Afrique des nations après avoir battu le Burkina Faso aux tirs au but 4 à 3, mercredi soir. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager après les 90 minutes du temps règlementaires. Salah a ouvert la marque à la 67ème minute de jeu et Bancé à remis les pendules à l'heures six minutes plus tard.



Au cours des prolongations, aucune équipe n'a trouvé la faille. Le Burkina Faso a dominé sans parvenir à tromper Issam El Hadhary. Ce dernier s'est montré décisif un peu plus tard, lors de la séances des tirs au but, en détournant deux penalties alors que son équipe était proche de l'élimination. En finale, les joueurs de Cuper affronteront le vainqueur du match qui opposera, demain, le Cameroun au Ghana.

