CAF : Voici les finalistes pour le titre du joueur local de l'année Agences- Agences- La CAF a dévoilé ce jeudi l’identité des 3 finalistes pour le titre de Joueur Africain de l’année basé en Afrique. Le gardien Denis Onyango (Mamelodi Sundowns & Ouganda), le milieu offensif Rainford Kalaba (TP Mazembe & Zambie) et l’ailier Khama Billiat (Mamelodi Sundowns & Zimbabwe) sont les heureux élus. Présent dans une liste élargie de 5 éléments, Keegan Dolly (Mamelodi Sundowns & Afrique du Sud) et Hlompho Kekana (Mamelodi Sundowns & Afrique du Sud) voient leur rêve s’arrêter ici.



L’identité du lauréat sera dévoilée le 5 janvier prochain à Abuja au Nigeria lors des Glo-CAF Awards. Pour rappel, le jury appelé à voter est composé des sélectionneurs ou directeurs techniques nationaux des associations nationales affiliées à la CAF, du Comité des médias, du comité technique et du comité de football ainsi que d’un groupe d’experts des médias.

