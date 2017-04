CAF - 16èmes de finales (Bis) - Aller : Le CA bat Port Louis 2000 ! Déclarations Le Club Africain s'est imposé 2 à 1 face au Port Louis 2000, dimanche après-midi, dans e cadre du match aller des deuxièmes seizièmes de finale de la coupe de la CAF. La première période s'est terminée sur le score de 0 à 0 malgré les occasions que le CA s'est procuré. Après la pause, les Clubistes ont ouvert le score grâce à un Slimane Kchok à la 60ème minute de jeu. Ensuite, Mannoubi Haddad a doublé la marque pour son équipe. Les locaux ont inscrit leur unique but à la 88ème sur penalty. Le match retour aura lieu la semaine prochaine au stade de Rades.



Chiheb Ellili : "Nous avons respecté l'adversaire et étions concentrés mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous en première période. Ensuite, la conservation du ballon et le bloc haut ont permis à l'équipe de marquer deux buts et nous aurions même pu en marquer d'autres. Ce n'est pas encore fini, nous sommes des professionnels, il faut préparer la seconde manche. Je pense que le CA est capable de battre n'importe qui quand il respecte son adversaire. Dommage pour le but encaissé, il était évitable".



Gnet



