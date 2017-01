Burkina Faso : Aristide Bancé espère pouvoir jouer en France ! L'Equipe- L'Equipe- Le Burkinabé Aristide Bancé, qui disputera la demi-finale de la CAN, mercredi contre l'Egypte, est une star en Afrique. Sa coupe de cheveux, son style, la blondeur de ses cheveux, son physique surpuissant (1,92m et 84kg) en font un véritable personnage. C'est une ovation qui accueille son nom dans tous les stades.



Après avoir écumé pas moins de 16 clubs, Bancé, 32 ans, n'est jamais passé par la France. Buteur en quart de finale contre la Tunisie (2-0), sur un coup franc magnifique, l'actuel attaquant de l'ASEC Abidjan avoue ne pas tirer un trait sur le pays. «J'aurais pu jouer à Nancy mais le club, Lokeren, a préféré me vendre en Ukraine (2006) qui offrait plus d'argent. Mais Sébastien Ranc, agent proche de notre sélection, a quelques contacts pour moi en France. On va voir ce qui peut se faire...»

Tweet Ajouter un Commentaire