Bundesliga-J8 : Le Bayern Munich reprend confiance ! le BVB battu à domicile Quatre ans après son départ du Bayern au soir d'une victoire en Ligue des champions contre Dortmund, Jupp Heynckes a fait son retour à l'Allianz Arena, et de quelle manière. Son équipe, qui restait sur deux nuls en championnat et une déroute en C1 face au PSG (0-3), a réalisé un festival offensif face à Fribourg (5-0). Le choc de cette 8e journée de Bundesliga entre le Borussia Dortmund et Leipzig a tenu toutes ses promesses, avec à la clé la première défaite de la saison pour le leader (2-3), qui voit le Bayern revenir à deux petits points.

Gnet

Ajouter un Commentaire