Benzarti : "La Tunisie est tombée car elle a évolué avec une aile brisée" Le coach de l'Espérance Sportive de Tunis, Faouzi Benzarti, s'est exprimé à propos de l'élimination de la sélection tunisienne face au Burkina Faso, lors des quarts de finale de la CAN 2017 : "Même lorsque nous avions perdu face au Sénégal, je trouvais que l'équipe était très bonne et avait les moyens d'aller loin. J'étais sûr que nous allions battre le Burkina Faso mais lorsque j'ai vu la formation rentrante, je me suis dit que ça allait être difficile. Les raisons ? Avec cette formation, la Tunisie était comme un oiseau avec une aile brisée et on sait tous qu'on ne peut pas voler avec une seule aile".

Tweet Ajouter un Commentaire