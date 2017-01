Belgique-J24 : Harbaoui a encore marqué et gagné A l'occasion de la 24ème journée du championnat de Belgique, l'attaquant buteur tunisien, Hamdi Harbaoui a encore une fois frappé. A l'occasion de son deuxième match avec Charleroi SC, il a marqué son deuxième but et remporté son deuxième match sous ses nouvelles couleurs face à Zulte Waregem. Ce succès permet à Charleroi de se hisser à la quatrième place avec 40 points.

