Basket - Coupe de Tunisie - 8èmes de finale : Voici les résultats de vendredi Cinq matchs comptants pour les huitièmes de finale de la coupe de Tunisie ont eu lieu aujourd'hui. Tous les favoris se sont qualifiés. Les autres rencontres auront lieu samedi.



Voici les résultats partiels et le programme de samedi :



Vendredi 27 janvier :



Stade Gabesien - JS Kairouan : 81/92



SS Kasserine - ES Rades : 49/119



US Ansar - Etoile du Sahel : 38/50



CA Bizertin - Stade Nabeulien : 51/55



AS Cimenterie - Ezzahra Sports : 42/83



Samedi 28 janvier :



14h00 : AS Marsa - CS Cheminots



14h00 : Espoir ST - US Monastir



15h00 : ES Goulette - Club Africain









