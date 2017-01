Basket - Coupe - 8èmes de finale : Le tirage au sort vendredi sur Shems FM La Fédération Tunisienne de Basket-Ball a annoncé, aujourd'hui, que le tirage au sort des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie aura lieu vendredi à partir de 19h00 sur les ondes de la Radio Shems FM.



Voici les équipes concernées : US Ansar, Stade Gabesien, AS Marsa, Espoir ST, Stade Nabeulien, SS Kasserine, ES Goulette, Ezzaha Sports, CA Bizertin, JS Kairouan, Etoile du Sahel, US Monastir, Club Africain, ES Rades, AS Cimenterie, CS Cheminots.



