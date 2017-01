Basket - Club Africain : Aoun : "Je ne pouvais pas dire non à ma famille" De retour à la tête de l'équipe séniors de Basket-Ball du Club Africain, Monôm Aoun a confié à la Radio Nationale qu'il ne pouvait pas refuser la proposition qui lui a été faite : "Ma famille m'a appelé et m'a fait savoir qu'elle avait besoin de moi. Je ne pouvais pas dire non surtout que le challenge est très intéressant. Nous possédons une belle équipe capable d'aller loin et de conserver son titre de champion. Je remercie la direction clubiste avec à sa tête Slim Riahi qui m'a fait confiance".



