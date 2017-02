Basket - Championnat - Playout : Voici le programme de la quatrième journée La quatrième journée de la phase du Playout du championnat de Tunisie de Basket-Ball aura lieu demain. Toutes les rencontres débuteront à 18h00 sauf celle qui opposera le Stade Gabesien à l'US Ansar qui débutera à 15h30.



Voici le programme :



Stade Gabesien - US Ansar



ES Goulette - DS Grombalia



JS Manazeh - CS Cheminots



Ezzahra Sports - AS Hammamet



Classement :



1/ AS Hammamet 6 points



- Ezzahra Sports 6 points



4/ Stade Gabesien 5 points



- JS Manazeh 5 points



- US Ansar 5 points



7/ DS Grombalia 4 points



- CS Cheminots 4 points



8/ ES Goulette 3 points



