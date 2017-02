Basket - Championnat - Playoffs - J07 : ESS -CA sur la TVN, voici le programme La septième journée de la phase des Playoffs du championnat de Tunisie de Basket-Ball aura lieu demain et sera marquée par le choc entre l'Etoile Sportive du Sahel et le Club Africain. Cette rencontre débutera à 15h45 et sera retransmise en direct par la Télévision Nationale.



Voici le programme :



15h45 : Etoile du Sahel - Club Africain



18h00 - US Monastir - Stade Nabeulien



18h00 : ES Rades - JS Kairouan



Classement :



1/ Etoile du Sahel 12 points



2/ ES Rades 11 points



3/ Club Africain 10 points



4/ Stade Nabeulien 8 points



5/ US Monastir 7 points



- JS Kairouan 7 points



Gnet

