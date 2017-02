Basket - Championnat - Playoffs - J06 : La JSK surprend le CA ! Voici le résultats La sixième journée de la phase des Playoffs du championnat de Tunisie de Basket-Ball a eu lieu samedi et a été marquée par la défaite à domicile du Club Africain face à la Jeunesse Sportive Kairouanaise. L'Etoile du Sahel a assuré l'essentiel à Nabeul et l'ES Rades a facilement battu l'US Monastir.



Voici les résultats :



Stade Nabeulien - Etoile du Sahel : 65/78



ES Rades - US Monastir : 75/54



Club Africain - JS Kairouan : 65/70



Classement :



1/ Etoile du Sahel 12 points



2/ ES Rades 11 points



3/ Club Africain 10 points



4/ Stade Nabeulien 8 points



5/ US Monastir 7 points



- JS Kairouan 7 points



