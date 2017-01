Basket - Championnat - Playoffs - J02 : Le CA bat l'ESS ! Voici les résultats Le Club Africain a battu l'Etoile Sportive du Sahel 63 à 57, mercredi à El Gorjeni, dans le cadre du choc de la deuxième journée de la phase des Playoffs du championnat de Tunisie de Basket-Ball. Bechir Hadidane a été le meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points.



Voici le programme :



Mercredi 11 janvier :



Club Africain - Etoile du Sahel



Stade Nabeulien - US Monastir



JS Kairouan - ES Rades



Classement :



1/ Etoile du Sahel 4 points



- Club Africain 4 points



- ES Rades 4 points



4/ Stade Nabeulien 3 points



5/ US Monastir 2 points



JS Kairouan 2 points



Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire