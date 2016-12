Basket - Championnat - Barrages (Retour) : L'ESS et l'ASH égalisent, le SN en playoffs L'Etoile Sportive du Sahel a battu le Club Africain 86 à 77, vendredi en fin d'après-midi, dans le cadre du match retour du barrage pour le bonus. Les deux équipes s'affronteront une nouvelle fois mercredi à El Gorjeni. Dans les barrages pour les playoffs, l'AS Hammamet a égalisé à une victoire partout face à la JS Kairouan et le Stade Nabeulien a battu la DS Grombalia, assurant sa qualification.



Voici les résultats :



Barrage pour le bonus :



Etoile du Sahel - Club Africain : 86/77 (1 victoire partout)



Barrages pour les Playoffs :



DS Grombalia - Stade Nabeulien : 54/57 (Le SN en playoffs)



AS Hammamet - JS Kairouan : 95/92 (1 victoire partout)





