Basket - Championnat - Barrages : Le CA domine l'ESS ! Résultats du jour Le Club Africain a battu l'Etoile Sportive du Sahel 87 à 72, samedi en fin d'après-midi, à la salle Gorjeni, dans le cadre du match aller des barrages pour le bonnus des Playoffs. Dans les barrages pour la qualification aux playoffs, la JS Kairouan et le Stade Nabeulien se sont imposés, à domicile, face à l'AS Hammamet et à la DS Grombalia. Les matchs retour auront lieu samedi prochain.



Voici les résultats :



Club Africain - Etoile du Sahel : 87/72



Barrages pour les Playoffs :



Stade Nabeulien - DS Grombalia : 56/53



JS Kairouan - AS Hammamet : 76/73







Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire