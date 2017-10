Basket - Championnat - 1ère phase - J06 : Programme complet La sixième journée de la première phase du championnat de Tunisie de Basket-Ball aura lieu mercredi. Tous les matchs débuteront à 18h00.



Voici le programme :



Groupe A :



ES Goulette - DS Grombalia

US Ansar - JS Kairouan



Groupe B :



Ezzahra Sports - JS Manazeh

AS Hammamet - Stade Nabeulien

Etoile du Sahel - AS Marsa

