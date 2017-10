Basket - Championnat - 1ère phase - J05 : L'ESR bat le CA ! Résultats du jour La cinquième journée de la première phase du championnat de Tunisie de Basket-Ball a eu lieu aujourd'hui. Dans le Groupe A, l'Etoile Sportive de Rades a battu le Club Africain tandis que la JS Kairouan s'est facilement imposée face à la DS Grombalia. Dans le Groupe B, Ezzahra a dominé le Stade Nabeulien, l'US Monastir a battu l'AS Hammamet et l'AS Marsa s'est incliné face à la JS Manazeh.



Résultats complets :



Groupe A :



Club Africain - ES Rades : 50/67

JS Kairouan - DS Grombalia : 97/70



Groupe B :



US Monastir - AS Hammamet : 69/57

Stade Nabeulien - Ezzahra Sports : 69/72

AS Marsa - JS Manazeh : 55/68

