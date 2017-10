Basket - Championnat - 1ère phase - J04 : L'ESG bat le CA ! Résultats du jour La quatrième journée de la première phase du championnat de Tunisie de Basket-Ball a eu lieu aujourd'hui. Dans le Groupe A, la rencontre qui devait opposer l'Etoile Sportive de Rades à l'US Ansar n'a pas eu lieu en raison de l'absence des visiteurs. L'ES Goulette a battu le Club Africain 67/61. Dans le Groupe B, le Stade Nabeulien, l'Etoile du Sahel et l'US Monastir se sont imposés.



Voici les résultats :



Groupe A :



ES Rades - US Ansar : Forfait USA

ES Goulette - Club Africain : 67/61



Groupe B :



Stade Nabeulien - AS Marsa : 56/45

AS Hammamet - Etoile du Sahel : 54/77

Ezzahra Sports - US Monastir : 58/75

Gnet

