Basket - CACC 2017 - J04 : L'USMO enchaîne, l'ESR réagit La quatrième journée du premier tour du championnat d'Afrique des clubs champions de Basket-Ball a eu lieu aujourd'hui. L'Union Sportive Monastirienne a difficilement battu Ferroviario Beira. Kyle Vinales a inscrit 23 points tandis qu'Evarist Shonganya en a inscrit 14. L'ES Rades a renoué avec la victoire en disposant de Kano Pillars.



Résultats du jour :



New Generation (RDC) - City Oilers (UGA) : 60/81

Gombe Bulls (NIG) - Libolo (ANG) : 75/67

GS Pétroliers (ALG) - ASB Mazembe (RDC) : 101-92

US Monastir (TUN) - Ferroviario Da Beira (MOZ) : 73/69

ES Rades (TUN) - Kano Pillars (NIG) : 97/75

AS Salé (MAR) - Interclube (ANG) : 81/78









Gnet

Ajouter un Commentaire