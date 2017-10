Aymen Abdennour de retour à l'OM : "Je suis à 100%" Sorti sur blessure et victime d’une élongation à la cuisse pour son premier match avec l’Olympique de Marseille le 10 septembre contre Rennes (1-3), Aymen Abdennour va mieux et doit faire son retour dans le groupe qui se rend à Strasbourg dimanche en championnat. "J’ai retrouvé le groupe il y a deux semaines. J’ai bien travaillé physiquement et je me suis encore davantage adapté. J’ai fait des doubles séances avec les préparateurs. Je suis à 100 %", a assuré le défenseur central dans les colonnes de La Provence.



"Ce n’était pas évident. Mais j’ai un bon mental, je reste toujours positif. Je n’ai pas eu de chance parce que je n’ai pas bien démarré. Il faut que je me rattrape. Tous mes partenaires ont été là, m’ont demandé si ça allait. Je suis content de leur soutien. C’est un bon groupe, une bonne famille." Reste à savoir désormais si l’international tunisien va repartir comme un titulaire dans l’esprit de l’entraîneur Rudi Garcia qui a relancé la charnière Rami-Rolando durant son indisponibilité.

