AS Marsa : Ernest et Bagayoko s'engagent pour deux ans et demi, Laâouichaoui part L'Avenir Sportif de la Marsa a annoncé, samedi, la signature de l'attaquant, Thierry Ernest. Moins de 24 jeures après avoir résilié le contrat qui le liait à l'Etoile Sportive de Metlaoui, le joueur s'est engagé pour deux saisons et demie en faveur du club banlieusard qui a recruté, avant-hier, Fakhri Amdouni et Fahmi Ben Romdhane. Le jeune malien (18 ans), Amara Bagayoko, s'est également engagé pour cinq ans.



Côté départ, l'ASM a procédé à la résiliation du contrat de Mohamed Amine Laâouichaoui.



