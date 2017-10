Argentine : Javier Mascherano arrêtera la sélection après le Mondial 2018 Agences- Agences- Javier Mascherano a annoncé ce jeudi qu'il prendrait sa retraite internationale après la Coupe du monde 2018. «Mon cycle en sélection se termine en Russie, je n'irai pas plus loin, a déclaré le défenseur argentin (34 ans) lors d'un entretien à la chaîne de télévision argentine TyC Sports. (Jorge) Sampaoli (le sélectionneur) décidera si je dois être sélectionné pour le Mondial ou non.» Le joueur du Barça compte 139 capes avec l'Albiceleste, il a notamment perdu cinq finales, quatre en Copa América (2004, 2007, 2015, 2016) et une de Coupe du monde, en 2014. Il a revanche remporté deux titres olympiques en 2004 et 2008.

