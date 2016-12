Arabie Saoudite-Coupe du Roi : Akaichi marque et se qualifie avec Al Ittihad Ahmed Akaichi s'est encore une fois illustré. Cette fois, l'attaquant international tunisien a marqué le premier but d'Al Ittihad Djeddah en demi finale de la coupe du Roi d'Arabie Saoudite face à Al Ahly. Son équipe s'est finalement imposée (3/2) et a réservé la première place en finale de la compétition. Akaichi a été titularisé et remplacé à la dernière minute de la rencontre.

