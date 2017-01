Antalyaspor : Eto'o dément pour la Russie AFP- AFP- Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille et de Lille, l'attaquant Samuel Eto'o (35 ans, 15 matchs et 6 buts en championnat cette saison) a été annoncé en Russie ces dernières heures. En cause, une photo sur laquelle le Camerounais pose avec une tunique de l'Ankar Perm. Mais le buteur d'Antalyaspor est sorti de son silence sur Instagram pour mettre fin à ces rumeurs, annonçant que ce maillot lui a été offert pour ses 36 ans, qu'il fêtera le 10 mars prochain.

